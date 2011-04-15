Стоимость проезда в пригородных поездах МТППК вырастет с 1 января

Несколько регионов России проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах с 1 января. Об этом говорится в сообщении МТППК.



Новые тарифы утверждены в Москве, Московской, Псковской и Ярославской областях. Индексация тарифов повлияет на стоимость разовых и абонементных билетов.



Разовый билет на 6000-й поезд в пределах участка Ленинградский вокзал - Ховрино будет стоить 36 руб., а по одной пригородной зоне на территории Московской области - 23 руб. При поездках по маршрутам Москва - Московская область и Москва - Крюково (Зеленоград) стоимость проезда по одной зоне также составит 23 руб. Основания: постановление Правительства Москвы и распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области.



Стоимость разового билета по территории Псковской области составит 28.6 руб. за проезд первых 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2.86 руб. за каждый последующий километр после 10-го, с округлением в меньшую сторону с точностью до 10 копеек. Основание: приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике.



На территории Ярославской области с 1 января будет действовать новый покилометровый тариф. Стоимость проезда в пригородном поезде составит 3.10 руб. за 1 км. Основание: приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.



Также с 1 января изменится стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в пригородных поездах МТППК. При поездке до 100 км за ручную кладь нужно будет заплатить 60 руб., больше 100 км - 120 руб. Перевозка велосипеда на расстояние до 100 км будет стоить 30 руб., больше 100 км - 60 руб. При этом велосипед по-прежнему можно будет брать с собой бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 в поездках по Москве и Московской области.



Напомним, что пригородные железнодорожные перевозки являются социальным видом услуг. Размер тарифа для населения определяет уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. Последняя индексация тарифов на пригородные перевозки в Москве и Московской области проводилась в июле 2017 года, в Псковской области - в январе 2018 года, в Ярославской - в январе 2016 года.



АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва - Зеленоград - Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли более 56 млн человек в 2017 году. Компания одной из первых в России начала использовать скоростные поезда "Ласточка" в качестве пригородного транспорта. Сейчас они перевозят более 25% всех пассажиров Ленинградского направления.



"AK&M" от 25.12.2018