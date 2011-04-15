Граждане с 1 января могут не платить НДФЛ с продажи некоторых объектов имущества, ФНС

Граждане с 1 января 2019 года могут не платить НДФЛ с продажи некоторых объектов имущества, которые они использовали в предпринимательской деятельности: жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также транспортных средств. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Важным условием освобождения таких доходов от налогообложения остаётся соблюдение минимального предельного срока владения данным имуществом - три или пять лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ во всех случаях.



При продаже имущества, которое было в собственности менее установленного срока владения, необходимо исчислить и уплатить НДФЛ. Однако с 1 января и эту сумму можно уменьшить, применив имущественный налоговый вычет.



Так, доход, полученный налогоплательщиком уже в 2019 году, может быть уменьшен на сумму фактических и документально подтверждённых расходов (в том числе до 2019 года), связанных с приобретением этого имущества, за вычетом ранее учтенных расходов при применении специальных налоговых режимов или в составе профессиональных налоговых вычетов.



Изменения внесены Федеральными законами "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах".



"AK&M" от 25.12.2018