Проезд в электричках подорожает с 1 января

Стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы с 1 января 2019 года вырастет до 36 руб. с 34 руб., стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области - до 23 руб. с 22 руб. Об этом сообщил Департамент экономической политики и развития города Москвы.



Тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись уже полтора года - с 1 июля 2017 года. Теперь они будут проиндексированы.



Увеличение тарифа в городе Москве не превышает прирост инфляции за два с половиной года (июль 2017-2019 годов), которая составит 9.2% по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации.



Пересмотр тарифов в течение 2019 года не планируется.

"AK&M" от 25.12.2018