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29/12/2018
11:06

ПФР разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января

Пенсионный фонд России разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января. Об этом говорится в сообщении фонда.

Так, пенсия в 6 тыс. руб. увеличится на 423 руб., в 10 тыс. руб. - на 916.5 руб., в 15 тыс. руб. - на 1057.5 руб. Пенсия в 25 тыс. руб. увеличится на 1762.5 руб.

Напомним, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7.05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334.2 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 87.24 руб.

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а её среднегодовой размер составит 15.4 тыс. руб.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

"AK&M" от 25.12.2018
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