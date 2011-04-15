НТВ Плюс с 1 января меняет вещание. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, компания запускает вещание телеканала "Иллюзион+". Он войдёт в состав пакета "Кино Плюс" на Западной территории и пакета "VIP Кино" в Сибири и на Дальнем Востоке.



С этой же даты телеканалы AMC и MGM HD будут переименованы соответственно в Hollywood и Hollywood HD. Каналы будут доступны в Базовом пакете на всей территории вещания НТВ Плюс.



С 1 января 2019 года на платформе НТВ Плюс прекращается вещание "Инфоканала". Кроме того, будут сняты с платформы канал каналы "ДОН 24" и "Мамонт" в связи с окончанием действия договоров, а также канал Viasat Golf в связи с прекращением вещания в России. Для зрителей Сибири прекратит вещание телеканал НВК "Саха".



НТВ Плюс - российский оператор спутникового телевидения. НТВ ПЛЮС ведет спутниковое вещание на всей территории России - от Калининграда до Курильских островов. На спутниковой платформе зрителям доступно более 340 телеканалов всех жанров на разных языках. Вещание осуществляется со спутников "Eutelsat 36B", "Экспресс АМУ1" (36 градусов восточной долготы), "Экспресс АТ1" (56 градусов восточной долготы), "Экспресс АТ2" (140 градусов восточной долготы).





"AK&M" от 25.12.2018