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29/12/2018
14:36

В новогоднюю ночь транспорт будет работать круглосуточно

В новогоднюю ночь метро, МЦК и 59 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января продлят работу до 02:00, а все каникулы будут ходить по расписанию выходного дня. Автомобилисты смогут парковаться бесплатно на улицах столицы с 31 декабря по 8 января.

Второй год подряд столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь. Интервалы движения поездов составят от 3.5 до 15 минут.

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу метро и МЦК продлят до 02:00.

В новогоднюю ночь будут работать 168 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта - автобусных, троллейбусных и трамвайных. По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30, а ещё по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме.

Режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев продлят также в Рождественскую ночь: до 03:00 они будут курсировать по 163 маршрутам. Кроме того, и в Новый год, и в Рождественскую ночь сохранят свой обычный график 11 ночных городских маршрутов.

Интервал движения наземного транспорта в праздники составит 25-30 минут.

Работу городского транспорта будут обеспечивать более 92 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы - службы Департамента транспорта, Московского метрополитена, ГКУ "Центр организации дорожного движения", ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". В праздничные дни на всех транспортных объектах - в метро, на МЦК, остановках, наземном транспорте и в электричках - усилят меры безопасности. Весь подвижной состав будут досматривать перед выходом на линию. Кроме того, усилят досмотр багажа и пассажиров, платформ, остановок, вестибюлей, подуличных переходов. Также будет увеличена частота проверок в отношении оставленных вещей и подозрительных предметов в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.


"AK&M" от 25.12.2018
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