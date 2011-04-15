Расписание электричек изменится с 29 декабря по 8 января

Расписание движения электричек, следующих из Москвы по всем направлениям, изменится с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В новогоднюю и Рождественскую ночь время работы пригородных поездов продлят до двух часов ночи.



Так, 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья. А 9 января они вернутся к обычному графику. Кроме того, 24 поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) отменят из-за сокращения пассажиропотока на ряде направлений, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы 1 и 7 января.



"AK&M" от 25.12.2018