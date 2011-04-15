Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/12/2018
11:24

Расписание электричек изменится с 29 декабря по 8 января

Расписание движения электричек, следующих из Москвы по всем направлениям, изменится с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В новогоднюю и Рождественскую ночь время работы пригородных поездов продлят до двух часов ночи.

Так, 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья. А 9 января они вернутся к обычному графику. Кроме того, 24 поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) отменят из-за сокращения пассажиропотока на ряде направлений, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы 1 и 7 января.

"AK&M" от 25.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100