Парковка на новогодних праздниках в Москве будет бесплатной

Для автомобилистов парковка в Москве станет бесплатной в течение всех новогодних праздников, с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Об этом сообщила столичная мэрия.



Оставить автомобиль можно будет на любой уличной парковке, которая включена в зону парковочного пространства города. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Их около 80, они открыты круглосуточно, включая выходные и праздники. Тарифы и способы оплаты указаны на информационных стендах при въезде.



Инспекторы Московской административной дорожной инспекции и "Администратора московского парковочного пространства" усилят контроль за соблюдением правил парковки. Чтобы не мешать другим автомобилистам и не создавать опасность для пешеходов, водителям необходимо будет оставлять машины только в разрешённых местах.



"AK&M" от 25.12.2018