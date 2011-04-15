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29/12/2018
10:35

Центр Москвы перекроют на новогодних праздниках

На центральных улицах ограничат движение из-за массовых праздничных гуляний. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 29 декабря перекрытия введут на крайних полосах в обе стороны на Тверской улице (от улицы Охотный Ряд до пересечения Тверской с Садовым кольцом). Также перекроют одну полосу на Охотном Ряду со стороны гостиницы "Москва" до Театрального проезда. А с 00:00 30 декабря до 15:00 3 января Тверская улица (от Охотного Ряда до Садового кольца), а также Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд станут пешеходными.

"AK&M" от 25.12.2018
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