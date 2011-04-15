Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и эксплуатации пиротехники

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и эксплуатации пиротехнических изделий. Об этом говорится в сообщении ведомства.



"Прежде всего, не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли! Закон разрешает торговать ими только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на неё прямых солнечных лучей и атмосферных осадков", - сообщает надзорный орган.



При этом отмечается, что реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных переходах и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных); лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).



При покупке следует обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.



Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар.



Все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом. Маркировочные обозначения в себя включают: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий, предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности, наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера), обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия, дату окончания срока годности, перечень опасных факторов и размеры опасной зоны, ограничения в отношении условий обращения, требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий, инструкцию по применению, информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента, назначение или область применения пиротехнических изделий.



Перечисленная выше информация должна быть изложена на русском языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи должны быть выделены словом "ВНИМАНИЕ".



При выборе места использования пиротехнических изделий необходимо строго руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 м, 5 м и 0.5 м для изделий соответственно III, II и I классов. Применять можно только пиротехнику заводского изготовления.



Запрещается использование пиротехнических изделий· в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки), на крышах, балконах, лоджияхи выступающих частях фасадов зданий (сооружений), на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях, во время проведения массовых мероприятий: митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, на территориях особо ценных объектовкультурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет в отсутствии взрослых, использовать изделия с истекшим сроком годности, курить рядом с пиротехническими изделиями, бросать, ударять пиротехническое изделие, бросать пиротехнические изделия в огонь, держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, хлопушек).



Также запрещается находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние, наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия, в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз, подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием менее чем через 10 минут после окончания его работы.



Приобретенную пиротехнику до момента ее использования нужно хранить с соблюдением требований пожарной безопасности и инструкцийпо применению соответствующих пиротехнических изделий.



"AK&M" от 25.12.2018