Банк России определил график работы платежной системы и СПФС в праздничные дни

Платежная система Банка России и система передачи финансовых сообщений ЦБ 30, 31 декабря 2018 года и 3, 4, 6 и 8 января 2019 года функционируют в соответствии с графиками работы. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Прием распоряжений на бумажном носителе и перевод денежных средств через платежную систему Банка России по счетам клиентов, открытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.



Кассовое обслуживание клиентов будет осуществляться 30 и 31 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года в соответствии с установленными на указанные дни графиками работы.





"AK&M" от 25.12.2018