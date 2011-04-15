Московская биржа определила регламент работы в праздничные дни в 2019 году

Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних и официальных праздников в 2019 году.



Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке будут проводиться 29 декабря 2018 года, 3-4 и 8 января, 2-3 и 10 мая 2019 года.



В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.



Торги на рынке СПФИ в указанные даты проводиться не будут. 30-31 декабря 2018 года, 1-2 января, 5-7 января, 23-24 февраля, 8-10 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября 2019 года являются выходными днями на всех рынках биржи.





"AK&M" от 25.12.2018