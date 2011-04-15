Участок Арбатско-Покровской линии будет закрыт со 2 по 8 января 2019 года. Об этом сообщил ГУП "Московский метрополитен".



Закрытие участка от станции "Курская" до станции "Щёлковская" необходимо для модернизации.



В частности, со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок "Курская" - "Щёлковская", а с 6 по 8 января включительно - "Партизанская" - "Щёлковская".



Модернизация необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра.



С 5:30 утра среды, 2 января, для пассажиров будут закрыты станции: "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская". Пассажиры смогут доехать до них на бесплатных компенсационных автобусах КМ.



В обычном режиме станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" возобновят работу с открытия метрополитена в воскресенье, 6 января. Станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" вновь откроются для пассажиров в 5:30 9 января.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 25.12.2018