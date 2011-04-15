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29/12/2018
10:11

МРОТ с 1 января увеличится до 11.28 тыс. руб. в месяц

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда". Об этом говорится в материалах Кремля.

Законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года устанавливается в сумме 11.28 тыс. руб. в месяц. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 11.163 тыс. руб. в месяц.


"AK&M" от 26.12.2018
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