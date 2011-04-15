Аварийные службы Москвы во время праздников будут работать круглосуточно, сообщила столичная мэрия.



Аварийные и оперативно-выездные бригады снабжены всем необходимым, чтобы провести аварийно-восстановительные работы, если понадобится. Для устранения повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут задействовать 1.29 тыс. бригад. Всего подготовили 745 единиц специализированной техники, более 2.5 тыс. аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки).



Убирать снег будет 17.6 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники. Если возникнет необходимость, привлекут ещё около 4 тыс. единиц техники. На особо опасных участках дорог (в первую очередь на МКАД) круглосуточно будет дежурить 41 тягач.



Для очистки 16.5 тыс. скатных крыш сформировали 4.2 тыс. бригад (по три-четыре человека в каждой). Будут работать порядка 29 тыс. дворников и около 31 тыс. средств малой механизации.



Более 25 тыс. человек будут убирать территории, где пройдут массовые мероприятия. Также они будут приводить в порядок объекты дорожного хозяйства.



Для утилизации снега заработают 56 стационарных снегосплавных пунктов и 24 мобильные снеготаялки в Центральном округе. Их общая мощность - до 550 тыс. куб м. Вывозить, перерабатывать и утилизировать бытовые отходы будут в плановом режиме. Особое внимание уделят объектам торговли, а также местам, где запланированы рождественские ярмарки и массовые мероприятия.



На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 401.3 тыс. т мазута, 477.1 тыс. т угля, 26.4 тыс. т дизельного топлива. У систем энергоснабжения есть необходимый запас, чтобы обеспечивать москвичей теплом даже при температуре минус 30-40 градусов.



Для уборки 19 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", которые расположены в центре (площадь Революции, Красная, Тверская, Манежная, Триумфальная площади, Новопушкинский сквер) задействуют 1.5 тыс. дорожных рабочих, 60 единиц техники для уборки тротуаров механизированным способом, 60 единиц техники для перемещения снега в переулки вблизи центральных площадок, 40 единиц техники для погрузки снега в самосвалы, 360 единиц техники для вывоза снега.



Для перекрытия движения с 29 декабря по 3 января выделено 200 единиц грузового транспорта и 30 эвакуаторов. Также установят 3.032 тыс. заградительные конструкции на 426 городских площадках. В местах наибольшего скопления людей установят больше 900 передвижных компактных туалетов.



Если возникнут чрезвычайные ситуации, задействуют 509 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 10 вертолетов и 1.645 тыс. человек личного состава.



На воде посменно будут дежурить 80 спасателей. Подготовили также 20 судов на воздушной подушке, пять единиц автомобильного транспорта, снегоходы и квадроциклы.



Запускать фейерверки можно будет на 92 специальных площадках. Пиротехнические шоу покажут на 31 городской площадке.



В новогодние праздники будут дежурить представители органов исполнительной власти, сотрудники полиции и добровольные пожарные.



"AK&M" от 26.12.2018