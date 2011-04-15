Запускать фейерверки в Москве можно будет на 92 специальных площадках

Запускать фейерверки можно будет на 92 специальных площадках. Пиротехнические шоу покажут на 31 городской площадке, сообщила столичная мэрия.



В новогодние праздники будут дежурить представители органов исполнительной власти, сотрудники полиции и добровольные пожарные.



К новогодним праздникам в Москве установили более 3 тыс. световых объёмно-декоративных конструкций.



На 157 зданиях, мостах, эстакадах и памятниках расположены 20 тыс. светильников.



На улицах и площадях установили 298 больших праздничных елей. Также в городе разместили 1.65 тыс. поздравительных плакатов. На 50 цифровых билбордах и медиафасадах на Арбате и здании Центрального телеграфа транслируют праздничные видеоролики.



Для активного отдыха подготовили 1.441 тыс. катков с естественным и искусственным льдом, 384 лыжные трассы (общая протяженность - 588 км), 294 ледяные горки и снежных городка, 1.644 тыс. универсальных площадок для занятий зимними видами спорта, 63 места для моржевания, 47 других площадок (лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санках, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноуборде). Всего около 3.9 тыс. объектов. Ожидается, что в течение зимнего сезона их посетят примерно 48 миллионов человек.



"AK&M" от 26.12.2018