ВЦИОМ назвал главные события 2018 года

Главным событием уходящего года россияне назвали чемпионат мира по футболу. Такой вывод сделали 12% респондентов ВЦИОМ.



Топ рейтинга событий в масштабах страны возглавляет тема изменений в пенсионном законодательстве (24%).



Главные "скандалы" года, по оценкам россиян, - инцидент в Керченском проливе (10%), события, связанные с Украиной (8%) и дело Скрипалей (7%).



Политиком года для россиян остаётся Владимир Путин - его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%).



Самой популярной телепередачей стал проект телеканала Россия-1 - ток-шоу "60 минут" (8%). В рейтинге сериалов лидерами стали детективы "Полицейский с Рублёвки" и "Мажор" (по 5%). Лучшие фильмы 2018 года, по результатам опроса, - "Движение вверх" (3%), трилогия "Гоголь" (3%), "Мстители" и "Т-34" (по 2%).



В канун 2019 года 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27% - спокойствие и уверенность. Для себя и членов семьи итоги уходящего года россияне оценивают выше, чем в прошлом году. На 2019 граждане возлагают гораздо меньшие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2018-й.



Дом остаётся самым традиционным местом празднования Нового года - 2019-й планируют встретить в родных стенах 80% граждан. Еще 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% отправятся на дачу. Лишь 5% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.



В преддверии 2019-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения снизились на 4%: сумма средних расходов составляет 13.755 тыс. руб. (с 14.299 тыс. руб. в прошлом году). По ответам 87% респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5.006 тыс. руб. (в 2017-м - 5.301 тыс. руб.), по оценкам 89% на новогодний стол - 4.413 тыс. руб., по ответам 53% на походы в театр, ресторан, детскую ёлку - 4.335 тыс. руб.



Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: презентовать чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%) - а в подарок их хотят получить 8%. Далее в списке планируемых подарков сувениры и игрушки (по 23%), парфюмерия и косметика (21%). Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 13%, отказались бы от их получения 27%.



"AK&M" от 26.12.2018