Тренды 2019 года - скрытый криптомайнинг, конкуренция за системные ресурсы и психология на службе мошенников, ESET

Тренды 2019 года - скрытый криптомайнинг, конкуренция за системные ресурсы и психология на службе мошенников, сообщает ESET.



Компания выпустила отчёт о трендах в информационной безопасности, которые определят развитие отрасли в 2019 году.



2018 год запомнился рядом громких инцидентов, связанных с компрометацией рабочих станций с целью криптомайнинга. Подобные кибератаки освещались в СМИ даже активнее традиционных программ-вымогателей. По мнению специалистов ESET, в 2019 году нас ждёт дальнейший рост случаев криптоджекинга - скрытого майнинга криптовалюты на зараженных устройствах.



При этом всё чаще в таких инцидентах будут задействованы умные гаджеты, из которых будут создаваться целые фермы для майнинга криптовалют. Эксперты прогнозируют, что в конкурентной борьбе программы-майнеры будут не просто соседствовать, но и удалять соперников со скомпрометированных устройств, получая больше ресурсов под свои вредоносные цели.



В прошлом уже наблюдались случаи использования умных устройств для DDoS-атак, но с проникновением этих технологий в повседневную жизнь злоумышленники будут искать и находить новые уязвимости и новые методы для реализации мошеннических схем, шантажа и криптомайнинга.



Кроме того, в 2019 году киберпреступники не преминут воспользоваться преимуществами автоматизации и машинного обучения. Всё больше вредоносных кампаний будут включать веб-трекеры, которые отслеживают посещения сайтов пользователями. Эксперты ESET считают, что вскоре машинное обучение превратит фишинговые атаки из очевидных для многих ловушек в опасный инструмент, которому чисто психологически будет нелегко противостоять.



Также киберпреступники будут использовать информацию от брокеров данных, с помощью которых смогут составлять профиль жертвы и проводить все более персонифицированные атаки с узконаправленными, основанными на социальной инженерии методами.



Уходящий год запомнился многочисленными утечками и неосторожным обращением компаний с персональными данными. Эксперты ESET предполагают, что многие пользователи попытаются найти замену скомпрометировавшим себя сайтам и сервисам, которые не смогли обеспечить достаточный уровень защиты. Для многих компаний, включая IT-гигантов, перспективы сохранения и развития бизнеса в 2019 году будут зависеть в том числе от способности хранить конфиденциальную информацию.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 29.12.2018