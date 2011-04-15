Роскачество разработало рекомендации по выбору качественных ингредиентов для оливье

Роскачество разработало рекомендации по выбору качественных ингредиентов для салата "оливье".



Ведомство рекомендует обратить внимание на колбасу. Согласно результатам исследования Роскачества, лучшей "Докторской" на российском рынке в 2018 году стала колбаса 9 торговых марок: "Агрокомплекс", "Балахоновский мясокомбинат", "Мяснов", "Пит-Продукт" (ООО "Пит-Продукт"), "Ромкор", "Снежана" и "Фамильные колбасы", колбасе "Окраина" и "Томаровский мясокомбинат".



При выборе картофеля для новогоднего салата необходимо обратить внимание на его внешний вид: клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы; кожура жёлтая, неокрепшая; поперечный диаметр клубня от 40 до 80 мм.



Говоря о зелёном горошке, ведомство напомнило о своём масштабном исследовании, где 55 марок горошка проверяли по 124 параметрам, и экспертами не было выявлено нарушений по безопасности. Лучшим горошком на рынке признаны: "6 соток", "Валдайский погребок", "Виктория", "Грин Рэй", "Грядка удачи", "Д", "Дядя Ваня", "Лента", "Огородников", "О'КЕЙ", "Перекресток", "Принцесса вкуса", "Пятый сезон", "Скатерть-самобранка", "Фрау Марта", "Царь-овощ", Bonduelle (Россия), Corrado, Fine Life, GlobalVillage, Globus (Россия), HEINZ, Lorado, Solvita, Vitaland.



Помимо этого, по итогам проверок лучшими маринованными огурчиками оказались: Бояринъ, Верес, GLOBUS, Д, 6 соток, Царь-овощ - все эти торговые марки были признаны высококачественными.



Завершая исследование, Роскачество обратило внимание на майонез. По результатам исследований 2018 года, лучшим майонезом на рынке стали товары: Mr.Ricco, "Каждый день", "СКИТ", "Миладора", "Московский Провансаль", "Ряба", "Слобода", "Букет", "Новосибирский провансаль", "Хабаровский", Hein007A.



"AK&M" от 27.12.2018