Сбербанк исследовал, что россияне покупают в последний день перед Новым годом и за пять минут до боя курантов

Сбербанк и Платформа ОФД проанализировали, что россияне покупают в последний день перед Новым годом и за пять минут до боя курантов.



Как говорится в сообщении Сбербанка, средний чек покупки 31 декабря 2017 года был ниже показателя всей предновогодней недели на 21% и составлял 700-750 руб. Однако за 5 минут до боя кремлёвских курантов эта величина выросла почти вдвое до 1.35-1.4 тыс. руб. Скорее всего, похожую динамику изменений следует ожидать и в этом году.



Основную часть расходов граждане России, конечно же, совершают в течение всего 31 декабря. 75% трат приходится на временной интервал с 10:00 до 17:00, пик активности - на полдень.



Список наиболее популярных покупок предсказуемый и состоит из традиционных продуктов для новогоднего стола: мандаринов (средний чек покупки 85-95 руб.), бананов (60-70 руб.), напитков и соков (95-105 и 100-110 руб. соответственно).



После 23:00 покупки в супермаркетах и других магазинах резко сокращаются, потребительская активность в целом падает практически до нуля. В течение последнего часа 2017 года совершено 0.2% от всех расходов за 31 декабря, а в последние пять минут 2017 года (с 23.55 до 0.00) - менее 0.01% от всех расходов.



Но, несмотря на это, некоторые граждане успевают за эти пять минут сделать очень много. Список покупок по-праздничному разнообразен: оплата развлекательных программ в заведениях (1.5-1.6 тыс. руб.), покупка коктейлей (270-300 руб.), а также отражение новых веяний встречать Новый год в общественных местах - оплата услуг ледовых катков (800-820 руб.). Кто-то перед наступлением нового года особенно верит в волшебство: лотереи попали в топ-5 статей расходов. Те, кто решил испытать удачу в последние минуты 2017 года, тратили на это в среднем 760-780 руб.



По уровню предновогодней активности регионы России значительно отличаются. Так, в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО относительно высокая активность заметна и в последний час, и непосредственно за 5 минут до Нового года. Далее следует Москва, где и доля трат относительно высока (0,03% от всех трат 31 декабря 2017 года пришлись на период 23:55-0:00), и объем расходов также значим (около 2 млн руб. безналичных расходов было совершено непосредственно перед боем курантов).



В 57 регионах в последние пять минут уходящего года не было зафиксировано практически никаких транзакций. И это вполне объяснимо - большинство россиян предпочитает не отвлекаться от новогоднего праздника и семьи.



"AK&M" от 27.12.2018