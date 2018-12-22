ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 29 декабря, в размере 69.5218 руб. против 68.8762 руб. на 28 декабря

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 декабря в размере 69.5218 руб. против 68.8762 руб. на 28 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.12.18 - 68.8762 руб.

27.12.18 - 68.8865 руб.

26.12.18 - 68.7448 руб.

25.12.18 - 68.4073 руб.

22.12.18 - 68.0085 руб.





































































































































"AK&M" от 28.12.2018