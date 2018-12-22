ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 декабря, в размере 79.6581 руб. против 78.3880 руб. на 28 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



28.12.18 - 78.3880 руб.

27.12.18 - 78.5237 руб.

26.12.18 - 78.4309 руб.

25.12.18 - 77.8886 руб.

22.12.18 - 77.9717 руб.





























































































































"AK&M" от 28.12.2018