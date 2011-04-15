ФосАгро в 2018 году реализовало ряд проектов.

Так, компания успешно разместила выпуск еврооблигаций объемом $500 млн сроком на 5 лет и 3 месяца по одной из самых низких для российских корпоративных заемщиков ставок купона в 3.949% годовых



В 2018 году компания завершила самый масштабный в свой истории инвестиционный проект по строительству современных производств аммиака и карбамида, и современных биолого-химических очистных сооружений высокой мощности в Череповце. В строительство инвестировано свыше 65 млрд руб.



Помимо этого, завершена реализация крупного инвестпроекта в Балаковском производственном комплексе "ФосАгро". "ФосАгро" построила аммиакопровод и модернизировала сернокислотную установку в Балакове. Общий объем инвестиций превысил 3.2 млрд руб.



Кроме того, ФосАгро, Российский фонд прямых инвестиций и крупнейший импортер минеральных удобрений в Индии Indian Potash Limited подписали в Нью-Дели соглашение о сотрудничестве в секторе минеральных удобрений. Совокупная стоимость поставок оценивается на уровне $1 млрд.



Также ФосАгро подписала соглашение с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). ФосАгро стала первой российской компанией, сотрудничающей с ФАО в таком формате. ФосАгро перечислит $1.2 млн для создания сети лабораторий по изучению почв в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.



Еще одним важным пунктом в деятельности компании стало открытие офиса в Аргентине в рамках G20.



В самом северном регионе присутствия ФосАгро - Мурманской области завершена модернизация апатит-нефелиновой обогатительной фабрики N3 (АНОФ-3). Модернизированная АНОФ-3 смогла повысить коэффициент извлечения апатитового концентрата из руды до уровня в 93% и выше, что является абсолютным максимумом для этого подразделения.



В череповецком производственном комплексе пущена в эксплуатацию модернизированная сернокислотная установка СК-600/3, ее мощность возросла до 1 млн т в год. Емкость терминала хранения сырьевых продуктов - 30 тыс. т. Здесь будет храниться хлористый калий и сульфат аммония, производство которого планируется построить.



Последние 5 лет компания ежегодно инвестировала в развитие существующих и строительство новых мощностей в России более $500 млн, или не менее 50% EBITDA.



"Прогноз по capex на текущий год мы сохраняем на уровне 32-33 млрд руб. В Кировске мы завершаем проекты по расширению апатит-нефелиновой фабрики N3 (АНОФ-3) с целевой мощностью 9 млн т, строительство комплекса по выпуску апатитового концентрата на АНОФ-2, строительство циклично-поточной транспортировки горной массы на Восточном руднике; в Балакове недавно ввели в промышленную эксплуатацию аммиакопровод, модернизировали сернокислотную установку и достигли целевой производительности по P2O5 на четвертом комплексе экстракционно-фосфорной кислоты. В Череповце в стадии реализации находятся проекты по строительству новых передовых производств серной и азотной кислоты, сульфата аммония, склада сырья; анализируются перспективы комплексного развития предприятия в Волхове", сообщили в компании.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 16% до 17.631 млрд руб. с 21.075 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28% до 174.026 млрд руб. со 135.573 млрд руб., показатель EBITDA - на 46% до 56.352 млрд руб. с 38.511 млрд руб.



"AK&M" от 29.12.2018