Изменения в закон "О защите прав потребителей" вступят в силу 1 января 2019 года. Об этом говорится в материалах Роспотребнадзора.



Закон расширяет сферу правового регулирования отношений с участием потребителей за счет её распространения на деятельность тех хозяйствующих субъектов, которые получили законодательное определение "владелец агрегатораинформации о товарах (услугах) (владелец агрегатора)".



Закон направлен на защиту прав и интересов потребителей в их правоотношениях с теми профессиональными участниками потребительского рынка, которые, сформировалипо сути новую нишу в сегменте электронной торговли (в виде интернет-платформ, агрегирующих информацию о товарах и услугах с целью их поиска, выбора, сравнения и приобретения). До принятия указанного законакакой-либо специальной ответственности перед потребителями в рамках законодательства о защите прав потребителей фактически не существовало.



Закон ввёл понятие "владелец агрегатораинформации о товарах (услугах)", а также установил обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в такой информации изменениях. Продавцы, в свою очередь, теперь обязаны сообщать потребителю и агрегатору достоверную информацию о себе и также размещать её на своих сайтах.



Также на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. При этом названы случаи освобождения агрегатораот ответственности. Например, если агрегатор не изменял информацию о товаре (услуге), то требование потребителя о возмещении ему убытков, причиненных продажей товара (или оказания услуги) на основе неполной или недостоверной информации должно адресовываться напрямую продавцу (исполнителю услуги).



Кроме того, теперь установлены случаи, в которых агрегатор по требованию потребителя обязан вернуть сумму предварительной оплаты товара (услуги). В частности, это ситуации, когда товар не доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель в связи с этим направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от них и сообщил об этом агрегатору. В возврате такой предоплаты может быть отказано потребителю, если продавец предоставит агрегаторуподтверждение о передаче товара потребителю.



Принятие закона это один из важных шагов в деле реализации утверждённой Правительством РФ в 2017 году Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, в которой вопросы защиты прав потребителей в сфере электронной коммерции названы одними из самых приоритетных.



Что характерно, по информации организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" по состоянию на конец 2018 года число интернет-магазинов с недостоверным наименованием или юридическим адресом сократилось на 38-41%, а тех, у кого адрес или наименование вообще отсутствовали стало меньше на 25-28%. Количество компаний, не принимающих банковские карты или увеличивающих цену при оплате картой, сократилось почти на 50%.



"AK&M" от 29.12.2018