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29/12/2018
14:44

Запрет на "сухой алкоголь" вступит в силу в 2019 году

В России 8 января 2019 года вступит в силу разработанный Роспотребнадзором Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 26 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которым введено понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция", а также введён запрет на производство и (или) оборот такой продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно Федеральному закону вводится запрет производства и (или) оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции, под которым понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде, содержащей в своём составе этиловый спирт более 0.5% объёма готовой продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ.

Федеральный закон будет способствовать реализации задач, определённых в Доктрине продовольственной безопасности РФ, утверждённой Указом Президента РФ от 30 января 2010 года N 120, и Основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утверждённых распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 года N 1873-р.

Эта законодательная мера позволит предотвратить угрозы здоровью и безопасности людей, в том числе за счёт пресечения производства, ввоза и реализации на территории РФ некачественной и опасной пищевой продукции, предупреждения заболеваний (отравлений), связанных с употреблением такой продукции, защите потребителей, общественной безопасности и другим общественным интересам.

"AK&M" от 29.12.2018
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