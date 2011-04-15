Запрет на "сухой алкоголь" вступит в силу в 2019 году

В России 8 января 2019 года вступит в силу разработанный Роспотребнадзором Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 26 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которым введено понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция", а также введён запрет на производство и (или) оборот такой продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Согласно Федеральному закону вводится запрет производства и (или) оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции, под которым понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде, содержащей в своём составе этиловый спирт более 0.5% объёма готовой продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ.



Федеральный закон будет способствовать реализации задач, определённых в Доктрине продовольственной безопасности РФ, утверждённой Указом Президента РФ от 30 января 2010 года N 120, и Основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утверждённых распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 года N 1873-р.



Эта законодательная мера позволит предотвратить угрозы здоровью и безопасности людей, в том числе за счёт пресечения производства, ввоза и реализации на территории РФ некачественной и опасной пищевой продукции, предупреждения заболеваний (отравлений), связанных с употреблением такой продукции, защите потребителей, общественной безопасности и другим общественным интересам.



"AK&M" от 29.12.2018