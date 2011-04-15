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29/12/2018
13:33

Критерии признания сделок контролируемыми изменятся 1 января, ФНС

Критерии признания сделок контролируемыми изменятся 1 января. Об этом сообщила ФНС.

Новые критерии будут применяться к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении налога на прибыль с 1 января 2019 года вне зависимости от даты заключения соответствующего договора.

Внешнеторговые сделки будут контролироваться, если сумма доходов по ним за календарный год превышает 60 млн руб.

Внутрироссийские сделки будут контролироваться при одновременном соблюдении двух критериев: если сумма доходов по таким сделкам за соответствующий календарный год превышает 1 млрд руб.; если сделки удовлетворяют условиям, указанным в пункте 2 статьи 105.14 НК РФ.

При этом в список условий, указанных в пункте 2 статьи 105.14 НК РФ, добавлены следующие пункты: если стороны применяют разные ставки по налогу на прибыль от деятельности, в рамках которой заключена сделка; если доходы (расходы) по сделке учитываются при определении налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.


"AK&M" от 29.12.2018
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