Россияне оплатили за 2018 год налогов онлайн на 66 млрд руб.

Россияне оплатили за 2018 год налогов и сборов онлайн на 66 млрд руб. через сайт nalog.ru, совершив 26 млн операций. Об этом сообщила ФНС.



Граждане могут оплатить налоги онлайн с помощью сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика" и "Заплати налоги". Они доступны налогоплательщикам - клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене при осуществлении платежей физических лиц, администрируемых налоговыми органами.



Сейчас возможность оплаты технически реализована у 42 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка.



В пилотном режиме ФНС России также запустила проект, позволяющий физлицам оплачивать имущественные налоги через "Личный кабинет налогоплательщика" с помощью банковской карты. Новый функционал позволяет гражданам быстро и без комиссии совершать платежи. Для этого нужно выбрать способ оплаты - "банковской картой", далее дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты карты и оплатить.



"AK&M" от 29.12.2018