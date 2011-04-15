ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок. Об этом говорится в материалах центра.



Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%).



На втором месте в списке желаний наших сограждан - мир во всём мире (10%). Материального благополучия попросили 9% опрошенных, преимущественно молодёжь (17% среди 18-24-летних). Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25-34-летние (9%) и 18-24-летние (10%). Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия всем людям.



В письме Деду Морозу россияне также пожелали процветания и стабильности нашей стране (4%), счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни (по 3%). Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучия в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума), удачи (по 2%).



"AK&M" от 29.12.2018