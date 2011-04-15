Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/12/2018
16:54

ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок

ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза в подарок. Об этом говорится в материалах центра.

Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (37%). Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%).

На втором месте в списке желаний наших сограждан - мир во всём мире (10%). Материального благополучия попросили 9% опрошенных, преимущественно молодёжь (17% среди 18-24-летних). Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25-34-летние (9%) и 18-24-летние (10%). Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же (5%) пожелали благополучия всем людям.

В письме Деду Морозу россияне также пожелали процветания и стабильности нашей стране (4%), счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни (по 3%). Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на все, благополучия в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума), удачи (по 2%).

"AK&M" от 29.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100