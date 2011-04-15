Качество топлива в 2018 году выросло, полагает Росстандарт

Доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива по итогам 2018 года снизилась с 20% в 2015 году до 9%. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Всего в уходящем году проверено более 3 тыс. организаций нефтепродуктообеспечения, включая плановые и внеплановые проверки, профилактические и мониторинговые мероприятия с привлечением общественных организаций и отраслевых объединений. В рамках государственного надзора проверено 1.1 тыс. организаций.



Доля нарушений по "физхимии" среди "сетевых" АЗС составила около 3.5%, а среди "независимых" организаций - 22%. Самые частые нарушения - "массовая доля серы", "температура вспышки в закрытом тигле", "октановое число", выявленный "монометиланилин".



Улучшение ситуации с качеством топлива стало результатом внедрения новых механизмов надзора на рынке и работы Росстандарта совместно с объединениями и добросовестными участниками рынка, которые наладили механизмы внутреннего контроля качества реализуемого топлива, отмечает ведомство.



Все инициативы и предлагаемые решения обсуждаются на специально созданной Межведомственной отраслевой рабочей группе по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В 2018 году прошло 4 заседания группы под председательством Руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.



В этом году в КоАП удалось ввести так называемые "оборотные" штрафы. Размер штрафа теперь зависит от объема полученной выручки за предшествующий год (1% при первом нарушении, но не менее 500 тыс. руб., 3% - при повторном, но не менее 2 млн руб.). Раньше средний размер штрафа составлял около 60 тыс. рублей, что несоразмерно с характером нарушения. Теперь наложенные штрафы в среднем составляют около 560 тыс. руб.



Также был запущен "пилот" по привлечению общественных, отраслевых и некоммерческих организаций к мониторингу на топливном рынке. Для этого Росстандарт разработал Методические рекомендации по проведению общественного контроля на топливном рынке.



Первый мониторинг с применением Методических рекомендаций прошел в Санкт-Петербурге благодаря совместным усилиям Федерации автовладельцев России, Петербургской топливной компания и Северо-Западного Межрегионального территориального управления Росстандарта. Мониторинги в рамках "пилота" также прошли в Крыму Владимирской и Нижегородской областях.



В 2019 году Росстандарт намерен ввести запрет реализации на АЗС неавтомобильных видов топлива и механизм контрольных закупов. В Санкт-Петербурге готовится "пилотный" проект по запуску системы прослеживаемости топлива "от НПЗ до бензобака" с последующим поэтапным распространением по всей России. Рассматриваются новые меры по борьбе с недоливом топлива, в том числе, введение аналогичных "оборотных" штрафов.



"AK&M" от 29.12.2018