ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 декабря в размере 69.4706 руб. против 69.5218 руб. на 29 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.12.18 - 69.5218 руб.

28.12.18 - 68.8762 руб.

27.12.18 - 68.8865 руб.

26.12.18 - 68.7448 руб.

25.12.18 - 68.4073 руб.





































































































































"AK&M" от 29.12.2018