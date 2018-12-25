ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 декабря в размере 79.4605 руб. против 79.6581 руб. на 29 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



29.12.18 - 79.6581 руб.

28.12.18 - 78.3880 руб.

27.12.18 - 78.5237 руб.

26.12.18 - 78.4309 руб.

25.12.18 - 77.8886 руб.































































































































"AK&M" от 29.12.2018