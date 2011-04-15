Пассажиропоток "Аэроэкспресса" в канун Нового года вырастет на 10-15%. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В период с 29 по 31 декабря компания прогнозирует пассажиропоток на уровне порядка 120 тыс. - на 10-15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году наибольшее количество пассажиров в предпраздничные дни было перевезено 29 декабря - 45 тыс. человек.



Всего с начала недели аэроэкспрессами воспользовались порядка 200 тыс. человек.



Отметим, по данным туристического сервиса Aviasales наиболее загруженным днем в столичных аэропортах станет воскресенье, 30 декабря. На этот день приходится 25% всех праздничных авиабронирований. В этот день эксперты рекомендуют приезжать в аэропорт заранее и отказаться от автомобильного транспорта.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).



"AK&M" от 29.12.2018