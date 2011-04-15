Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 декабря

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Банк России установил на 30 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.9351
1 Азербайджанский манат 40.9494
100 Армянских драмов 14.3238
1 Белорусский рубль 32.0732
1 Болгарский лев 40.6451
1 Бразильский реал 17.8988
100 Венгерских форинтов 24.7288
1000 Вон Республики Корея 62.1911
10 Гонконгских долларов 88.7191
1 Датская крона 10.6459
1 Доллар США 69.4706
1 Евро 79.4605
100 Индийских рупий 99.3395
100 Казахстанских тенге 18.0570
1 Канадский доллар 50.9614
100 Киргизских сомов 99.4568
1 Китайский юань 10.0997
10 Молдавских леев 40.9084
1 Новый туркменский манат 19.8771
10 Норвежских крон 79.7394
1 Польский злотый 18.4826
1 Румынский лей 17.0501
1 СДР (специальные
права заимствования) 96.6190
1 Сингапурский доллар 50.8383
10 Таджикских сомони 73.6573
1 Турецкая лира 13.1760
10000 Узбекских сумов 83.3278
10 Украинских гривен 25.0706
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 88.2832
10 Чешских крон 30.8834
10 Шведских крон 77.4883
1 Швейцарский франк 70.5787
10 Южноафриканских рэндов 48.1438
100 Японских иен 62.9976
"AK&M" от 29.12.2018