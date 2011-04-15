Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 декабря

Банк России установил на 30 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.9351

1 Азербайджанский манат 40.9494

100 Армянских драмов 14.3238

1 Белорусский рубль 32.0732

1 Болгарский лев 40.6451

1 Бразильский реал 17.8988

100 Венгерских форинтов 24.7288

1000 Вон Республики Корея 62.1911

10 Гонконгских долларов 88.7191

1 Датская крона 10.6459

1 Доллар США 69.4706

1 Евро 79.4605

100 Индийских рупий 99.3395

100 Казахстанских тенге 18.0570

1 Канадский доллар 50.9614

100 Киргизских сомов 99.4568

1 Китайский юань 10.0997

10 Молдавских леев 40.9084

1 Новый туркменский манат 19.8771

10 Норвежских крон 79.7394

1 Польский злотый 18.4826

1 Румынский лей 17.0501

1 СДР (специальные

права заимствования) 96.6190

1 Сингапурский доллар 50.8383

10 Таджикских сомони 73.6573

1 Турецкая лира 13.1760

10000 Узбекских сумов 83.3278

10 Украинских гривен 25.0706

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 88.2832

10 Чешских крон 30.8834

10 Шведских крон 77.4883

1 Швейцарский франк 70.5787

10 Южноафриканских рэндов 48.1438

100 Японских иен 62.9976

"AK&M" от 29.12.2018