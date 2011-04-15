Банк России на 30 декабря понизил курс евро к рублю почти на 20 копеек до 79.4605 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 69.4706 руб.

Банк России на 30 декабря понизил официальный курс евро к рублю почти на 20 копеек до 79.4605 руб. с 79.6581 руб., курс доллара США - более чем на 5 копеек до 69.4706 руб. с 69.5218 руб. 29 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 30 декабря уменьшилась почти на 12 копеек (-0.16%) до 73.9660 руб. с 74.0831 руб. 29 декабря.



"AK&M" от 29.12.2018