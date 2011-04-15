Рынок M&A готовится к декабрьскому буму

В ноябре 2018 года рынок M&A существенно вырос. Суммарная стоимость сделок в ноябре возросла в 1.6 раза, достигнув $2.62 млрд по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года ($1.6 млрд). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



За этот период отмечено 29 транзакций - на 17.1% меньше, чем в ноябре 2017 года (35 сделок). В рублевом выражении сумма сделок за ноябрь 2018 года возросла заметнее - в 1.9 раза до 174,5 млрд руб. с 93.5 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, что связано с ослаблением курса рубля. Средняя стоимость сделок ноября возросла в годовом выражении почти в 2 раза до $90.3 млн с $45.9 млн в ноябре 2017 года.



Однако суммарная стоимость сделок в январе-ноябре 2018 года уменьшилась на 7.7% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув $35.8 млрд (против $38.7 млрд за одиннадцать месяцев 2017 года). В рублевом выражении суммарная стоимость сделок снизилась на 3.5% до 2,2 трлн руб. с 2.3 трлн руб. в январе-ноябре 2017 года.



Стоимость российских компаний несколько возросла. Средняя цена сделки (за вычетом крупнейших) в январе-ноябре 2018 года была на 2.2% выше, чем годом ранее, - $93.7 млн против $91.7 млн соответственно. Число сделок снизилось на 28.5% до 291 транзакций с 407.



Остается актуальным тренд, начавшийся еще в конце 2017 года - сокращение числа сделок за счет их укрупнения и возрастание роли госкомпаний, которые могут позволить себе крупные покупки. При этом число сделок с участием малого и среднего бизнеса продолжает сокращаться. Многие из ранее не состоявшихся сделок переносятся на конец года, так что в декабре стоит ждать оживления.



В ноябре, как и в прошлом месяце, не заключалось ни одной сделки свыше $1 млрд. Крупнейшая из сделок ноября - переход собственности на комплекс офисных зданий "Суворов плаза" общей площадью свыше 300 тыс. кв. м к ПАО "Сбербанк России" оценочно за $765.4 млн.



Если макроэкономическая ситуация останется неизменной в ближайшие месяцы, а курс рубля продолжит снижение, по итогам 2018 года ожидается сокращение объема рынка на 15-20% по отношению к предыдущему году (до $40-45 млрд).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"