Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/12/2018
14:04

"Дочка" АФК "Система" увеличила долю в Интуристе до 91.239%

АО "Бизнес-Недвижимость" ("дочка" АФК "Система") увеличило долю в капитале ПАО ВАО "Интурист" до 91.239% с 66.203%. Об этом говорится в сообщении "Интуриста".

Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Компания является дочерней структурой АФК "Система".

ВАО "Интурист" - старейшая советская и российская гостинично-туристическая компания. Компания ведёт свою историю с 12 апреля 1929 года, когда было основано Всероссийское акционерное общество по приёму иностранных туристов ВАО "Интурист".


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100