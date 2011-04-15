"Дочка" АФК "Система" увеличила долю в Интуристе до 91.239%

АО "Бизнес-Недвижимость" ("дочка" АФК "Система") увеличило долю в капитале ПАО ВАО "Интурист" до 91.239% с 66.203%. Об этом говорится в сообщении "Интуриста".



Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Компания является дочерней структурой АФК "Система".



ВАО "Интурист" - старейшая советская и российская гостинично-туристическая компания. Компания ведёт свою историю с 12 апреля 1929 года, когда было основано Всероссийское акционерное общество по приёму иностранных туристов ВАО "Интурист".





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