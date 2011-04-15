Первое место на российском рынке M&A в ноябре заняли строительство и девелопмент

Первое место в рейтинге отраслей в ноябре 2018 года заняли, поднявшись с третьего места, строительство и девелопмент с 11 сделками на $1.25 млрд (47.7% объема рынка). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Крупнейшей сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой месяца стала передача комплекса офисных зданий "Суворов плаза" общей площадью свыше 300 тыс. кв. м ПАО "Сбербанк России" оценочно за $765.4 млн. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в 2.2 раза в годовом сравнении. При этом две из пяти крупнейших сделок месяца заключались в этой отрасли.



На второе место в рейтинге отраслей за ноябрь 2018 года поднялась торговля с 5 транзакциями на $574.5 млн (21.9% объема рынка). Крупнейшей сделкой отрасли стала продажа торгово-развлекательного комплекса "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund оценочно за $450 млн. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в ноябре в 2 раза.



На третьем месте по итогам месяца оказалась лесная и целлюлозно-бумажная промышленность с одной крупной сделкой - продажей за долги целлюлозно-бумажного комбината "Кама" и неоконченной производственной площадки "Кама Картон" банку ФК "Открытие" оценочно за $291.1 млн, доля отрасли составила 11.1% объема рынка. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в ноябре 2018 года, выросла в 24.5 раза в годовом сравнении.



На четвертое место по итогам периода поднялась добыча полезных ископаемых с одной сделкой на $152 млн (5.8% рынка) - консолидацией Polymetal 100% Нежданинского золоторудного месторождения. При этом в ноябре прошлого года в отрасли не заключалось сделок.



На пятом месте оказалась металлургия (доля рынка - 4.9%) с одной сделкой на $127.6 млн. Крупнейшей сделкой ноября и года в отрасли стала продажа Дмитрием Герасименко ЗАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" и АО "Златоустовский электрометаллургический завод" оценочно за $127.6 млн бизнесмену Павлу Кротову. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в ноябре 2018 года, выросла в 8 раз по сравнению с ноябрем 2017 года.



За ноябрь 2018 года не заключалось сделок в таких важных отраслях, как связь и услуги, при этом некоторые сделки не включались в статистику бюллетеня. В частности, ВТБ Капитал продал 22.5% "Русской фитнес группы" (РФГ), управляющей крупнейшей в стране сетью фитнес-клубов World Class консорциуму инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратской Mubadala Investment Company, оценочно за $33.5 млн, однако смены мажоритарного акционера при этом не произошло. Также мы ожидаем одобрения Антимонопольным комитетом Украины сделки по продаже украинского бизнеса компании "Инвитро" шведскому "Синево".



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"