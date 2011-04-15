Vinci Airports приобрела 50.01% акций Gatwick Airport

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Французская компания Vinci Airports приобрела 50.01% акций лондонского аэропорта Гатвик (Gatwick Airport Limited). Об этом говорится в сообщении компании.
Завершение сделки ожидается в первой половине 2019 года. Сумма сделки составила 2.9 млрд фунтов стерлингов.
Vinci Airports управляет 46 аэропортами в разных странах.
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