РФ запретила импорт ряда украинских товаров

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете ввоза в Россию ряда украинских товаров.
"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это - ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал Д.Медведев в Twitter.
На какие именно товары введен запрет, Д.Медведев не уточнил.
"AK&M" от 29.12.2018