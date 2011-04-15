РФ запретила импорт ряда украинских товаров

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете ввоза в Россию ряда украинских товаров.



"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это - ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал Д.Медведев в Twitter.



На какие именно товары введен запрет, Д.Медведев не уточнил.



"AK&M" от 29.12.2018