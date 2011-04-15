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29/12/2018
16:23

Запрещённую информацию с сайтов будут удалять в течение суток, Роскомнадзор

Запрещённую информацию с сайтов будут удалять в течение суток. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона N 149-ФЗ "Об информации…" изменились сроки удаления интернет-страниц с запрещённой в России информацией, установленные провайдерам хостинга и владельцам сайтов.

Так, с момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в Единый реестр запрещенной информации провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещённой информации.

После принятия мер по удалению запрещенной информации Роскомнадзор на основании обращения владельца сайта и (или) провайдера хостинга исключает интернет-страницу из Единого реестра не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения.

Данные требования относятся к разным категориям запрещенной информации, в том числе, к склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепиг" и "руфинг").

"AK&M" от 29.12.2018
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