Запрещённую информацию с сайтов будут удалять в течение суток, Роскомнадзор

Запрещённую информацию с сайтов будут удалять в течение суток. Об этом сообщил Роскомнадзор.



В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона N 149-ФЗ "Об информации…" изменились сроки удаления интернет-страниц с запрещённой в России информацией, установленные провайдерам хостинга и владельцам сайтов.



Так, с момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в Единый реестр запрещенной информации провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещённой информации.



После принятия мер по удалению запрещенной информации Роскомнадзор на основании обращения владельца сайта и (или) провайдера хостинга исключает интернет-страницу из Единого реестра не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения.



Данные требования относятся к разным категориям запрещенной информации, в том числе, к склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепиг" и "руфинг").



"AK&M" от 29.12.2018