Сборы и тарифы в "Пулково" останутся прежними, ФАС

Сборы и тарифы в "Пулково" останутся прежними. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Так, на заседании правления ФАС принято решение о продлении на 2019 год предельно максимальных уровней аэропортовых сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту "Пулково", действовавших в 2018 году.



Также принято решение о проведении проверки исполнения оператором аэропорта параметров операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в рамках тарифного решения, утверждённого ранее на период 2014-2018 годов.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".





"AK&M" от 29.12.2018