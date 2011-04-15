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29/12/2018
16:27

Сборы и тарифы в "Пулково" останутся прежними, ФАС

Сборы и тарифы в "Пулково" останутся прежними. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Так, на заседании правления ФАС принято решение о продлении на 2019 год предельно максимальных уровней аэропортовых сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту "Пулково", действовавших в 2018 году.

Также принято решение о проведении проверки исполнения оператором аэропорта параметров операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в рамках тарифного решения, утверждённого ранее на период 2014-2018 годов.

Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".


"AK&M" от 29.12.2018
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