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29/12/2018
15:24

Россельхознадзор изъял в Москве запрещённые к ввозу сыры

Россельхознадзор изъял из оборота на одном из московских складских комплексов запрещённую к ввозу в Россию молочную продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам профилактического мероприятия на территории складского комплекса ОАО "Перовское" (Москва).

В рамках проверки был установлен факт реализации молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России (сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Голландии, Франции) общим весом 501.6 кг.

В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию России молочная продукция изъята и уничтожена, в соответствии с действующим законодательством РФ, на полигоне твёрдых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области.

"AK&M" от 29.12.2018
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