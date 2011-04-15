Россельхознадзор изъял в Москве запрещённые к ввозу сыры

Россельхознадзор изъял из оборота на одном из московских складских комплексов запрещённую к ввозу в Россию молочную продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам профилактического мероприятия на территории складского комплекса ОАО "Перовское" (Москва).



В рамках проверки был установлен факт реализации молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России (сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Голландии, Франции) общим весом 501.6 кг.



В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию России молочная продукция изъята и уничтожена, в соответствии с действующим законодательством РФ, на полигоне твёрдых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области.



"AK&M" от 29.12.2018