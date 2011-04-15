РФ и Китай согласовали списки предприятий-экспортёров молочной продукции

Россия и Китай согласовали списки предприятий-экспортёров молочной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



В соответствии с протоколом между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем от 7 ноября 2018 года, на официальном сайте Главного таможенного управления КНР размещены списки 10 российских предприятий-производителей молочной продукции, имеющих право поставок в КНР. На сайте китайского ведомства также опубликован образец ветеринарного сертификата на молоко и молочные продукты, предназначенные для экспорта из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.



Сегодня, 29 декабря, Россельхознадзор разместит на своём официальном сайте список 10 китайских предприятий - производителей цельномолочной продукции и сыров, имеющих право поставок в Россию, а также образец ветеринарного сертификата на молочную продукции, полученную от крупного рогатого скота, овец и коз, подвергнутую тепловой обработке, экспортируемую из Китайской народной Республики на территорию Евразийского экономического союза. Списки китайских предприятий, а также образец ветеринарного сертификата согласованы с уполномоченными в области ветеринарии органами стран-членов Евразийского экономического союза.



Таким образом, взаимные поставки молочной продукции, кроме сухого молока, возможны с сегодняшнего дня с аккредитованных сторонами предприятий.



"AK&M" от 29.12.2018