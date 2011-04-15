ФНС с 1 января вводит специальный налоговый режим НПД

В Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан с 1 января 2019 года начнётся эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД). Об этом сообщила ФНС.



Так, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, могут перейти на уплату НПД. Об этом они должны уведомить налоговый орган в течение месяца с даты регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход.



Гражданин также может перейти на вышеуказанные специальные режимы в случае утраты права на применение НПД. Для этого ему нужно уведомить налоговый орган в течение 20 календарных дней с даты снятия с учёта в качестве плательщика налога на профессиональный доход.





"AK&M" от 29.12.2018