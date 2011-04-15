Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/12/2018
16:08

ФНС с 1 января вводит специальный налоговый режим НПД

В Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан с 1 января 2019 года начнётся эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД). Об этом сообщила ФНС.

Так, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, могут перейти на уплату НПД. Об этом они должны уведомить налоговый орган в течение месяца с даты регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Гражданин также может перейти на вышеуказанные специальные режимы в случае утраты права на применение НПД. Для этого ему нужно уведомить налоговый орган в течение 20 календарных дней с даты снятия с учёта в качестве плательщика налога на профессиональный доход.


"AK&M" от 29.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100