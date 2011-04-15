Спорткомплекс "Олимпийский" закроют на реконструкцию 1 января

Стадион спортивного комплекса "Олимпийский" закроют 1 января 2019 года в связи с началом ремонтных работ. Об этом сообщил Стройкомплекс.



"График работы СК "Олимпийский" будет изменён. С 1 января 2019 года стадион закрыт для посещения. Все спортивные группы, проводимые в его залах, отменяются. Кроме того, закрываются торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка. Работа бассейна СК "Олимпийский" продлится до лета 2019 года", - говорится в сообщении на сайте спорткомплекса.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что ведётся подготовка концепции реконструкции спорткомплекса.



По его словам, после реконструкции "Олимпийский" сохранит спортивную функцию. В обновлённом здании появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковка на 5 тыс. машин.





"AK&M" от 29.12.2018