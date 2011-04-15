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29/12/2018
15:56

Рубль в раздумьях - сдавать ли 70-й и 80-й рубежи доллару и евро

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 28 декабря к закрытию торгов подросла на 0.57% до $53.03 за баррель. Рынок "черного золота" стабилизировался после широких колебаний последней декады декабря. При этом накануне остались практически незамеченными данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте на 2 штуки действующих нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 28 декабря, - до 885. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

Кроме того, Минэнерго США за неделю, завершившуюся 21 декабря, зафиксировало снижение запасов лишь на 0.1 м баррелей до 441.4 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение запасов на 2.9 млн. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 100 тысяч баррелей до 11.7 млн баррелей в день. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0.8 млн баррелей до 41.3 млн.

Рубль в последний рабочий день года слегка сползает вниз - в направлении психологически значимых круглых уровней 70 руб. за доллар и 80 руб. за евро на фоне низкой рыночной активности. Сказывается то, что российский рынок торгуется в одиночестве - в мире сегодня выходной.

До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 69-70.2 руб., евро - в коридоре 79.1-80.5 руб.



"AK&M" от 29.12.2018
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