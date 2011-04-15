Ингосстрах выплатил клиенту 27 млн руб. за поврежденное огнем имущество

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере 27 млн руб. клиенту за здание и производственное оборудование, поврежденные огнем во время пожара. Страховой случай произошел в марте 2018 года в Перми. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе на 756 млн руб. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, взрыва. Договор был заключен сроком на 3 года в 2015 году и заканчивает свое действие 31 декабря 2018 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.12.2018