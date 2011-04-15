Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 февраля 2018 года



"ЛУЧШЕ ОДИН ДОРОГОСТОЯЩИЙ ПРИЦЕЛЬНЫЙ УДАР, ЧЕМ СТО УДАРОВ БЕЗ РАЗБОРА"



ДМИТРИЙ РОГОЗИН О ПЛАНАХ ПО ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ АРМИИ, РАЗВИТИЮ АРКТИКИ И ОСВОЕНИЮ КОСМОСА





Вице-премьер Дмитрий Рогозин последние шесть лет курирует в Белом доме все, что связано с обороноспособностью. В интервью специальному корреспонденту "Ъ" Ивану Сафронову он рассказал, как менялся ОПК, какие уроки оборонка вынесла из сирийской кампании, что было сделано для развития космической отрасли, а что еще только предстоит сделать. Он также рассказал о своем отношении к санкциям Запада и объяснил, почему не против контракта S7 с украинским "Южмашем".





РЕГИОНЫ ПЕРЕШЛИ НА БУМАГИ

ИХ ДОЛГИ СТАЛИ ДЛИННЕЕ И НИЖЕ



Долги российских регионов за 2017 год не только впервые за десятилетие сократились, но и сильно изменили структуру - в них стало больше длинных облигационных займов и меньше банковских кредитов, констатирует рейтинговое агентство АКРА в обзоре региональных финансов. Впрочем, рейтинговое агентство Fitch в своем обзоре отмечает сохранение существенного разрыва в долговой нагрузке между субъектами РФ, допуская, что общее снижение долга может объясняться не только ростом доходов региональных бюджетов, но и особенностями отчетности.





НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ ВЫЕЗЖАЕТ НА МЕСТА

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА И СЕКРЕТАРЬ ГЕНСОВЕТА "ЕДИНОЙ РОССИИ" АНДРЕЙ ТУРЧАК ОБСУДЯТ В РЕГИОНАХ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ





Как стало известно "Ъ", в первой половине марта помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления (МСУ) Николай Цуканов проведет в регионах серию форумов Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). Вместе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком он обсудит проблемы МСУ, в том числе "кредитные задолженности органов муниципалитетов" и возможные пути реформы, говорят источники "Ъ". Эксперт считает, что оценить итоги работы будет возможно, если после форумов будут подписаны "послевыборные указы" о развитии МСУ.





ЧИНОВНИКА МВД АРЕСТОВАЛИ ЗА "СЛЕДОПЫТА"

ПОПЫТКУ ВЫСЛУЖИТЬСЯ ПЕРЕД НАЧАЛЬСТВОМ ВЕДОМСТВО ОЦЕНИЛО ПОЧТИ В ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА





Как стало известно "Ъ", МВД предъявило иск на 1,4 млрд руб. бывшему начальнику своего ведомственного НПО "Спецтехника и связь" Андрею Нечаеву, отвечавшему за переход полиции на Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) и обвиняемому сейчас в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, желая выслужиться перед начальством, он принял у подрядчика незавершенные работы и оплатил их. Защита, в свою очередь, утверждает, что ИСОД была выполнена безукоризненно, поскольку заказывалась лучшим в стране специалистам - создателям автоматической системы управления вооруженными силами РФ, включающей в себя и так называемую ядерную кнопку верховного главнокомандующего.





РАСШИРЕНИЕ ГРУППИРОВКИ ЗА СЧЕТ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

МИНОБОРОНЫ РФ ПЕРЕБРОСИЛО СУ-57 В СИРИЮ



Накануне Дня защитника Отечества Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим несколько истребителей Су-57, которые разрабатываются с начала 2000-х годов, но пока не приняты на вооружение. По информации "Ъ", речь идет не столько о стратегическом усилении российской авиагруппы, сколько о желании военных и промышленности испытать машины в условиях, приближенных к боевым. А также наглядно продемонстрировать возможности ОПК и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии.





"БЕЛАЯ ПТИЦА" ДОЛЕТЕЛА ДО БЕЛОГО ДОМА

СПАСТИ ХОЛДИНГ БРАТЬЕВ АНАНЬЕВЫХ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО



Потеря Дмитрием и Алексеем Ананьевыми Промсвязьбанка привела к финансовым проблемам ГК "Белая птица" - крупного производителя мяса бройлеров, чьими бенефициарами считаются бизнесмены. Раньше они поддерживали группу дешевыми кредитами, но теперь из-за нехватки оборотных средств ее предприятиям грозят снижение производства и сокращение персонала. Помочь им премьера Дмитрия Медведева попросили главы сразу трех регионов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 26.02.2018