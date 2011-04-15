Дайджест газеты "Ведомости" от 26 февраля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 февраля 2018 года.





"В ЛЮБОМ СПИСКЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НЕУЮТНО. И В "ФОРБСЕ" ТОЖЕ"



Леонид Богуславский, 84-й номер рейтинга "200 богатейших бизнесменов России 2017" Forbes, рассказывает, почему не боится санкций и к чему ведет импортозамещение в технологиях.



По оценке Forbes, основатель инвестиционной компании ru-Net Holdings заработал на венчурных инвестициях $1,1 млрд - достаточно, чтобы попасть в кремлевский список. Пока он этим не обеспокоен в надежде, что репутация бизнесмена, не связанного с властью, позволит ему сохранить статус-кво на Западе.



Богуславский инвестирует в технологии 17 лет, а занимается ими всю жизнь. Сын литератора Зои Богуславской и пасынок поэта Андрея Вознесенского не стал гуманитарием, пошел по стопам отца - инженера, ученого Бориса Кагана, выбрал прикладную математику и в 1976 г. опубликовал в американском научном журнале первую статью по компьютерной тематике.



Богуславский инвестирует в интернет, онлайновые потребительские и медицинские сервисы, а в последнее время - в спортивные проекты.





БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО НЕ ЛЬЕТСЯ В РОССИЮ



Россия ограничивает поставки белорусского молока. Так чиновники пытаются поддержать отечественного производителя.



Россельхознадзор сообщил о введении с 26 февраля временного запрета на ввоз молочного сырья из Белоруссии. Под него подпали наливные, сухие, сгущенные молоко и сливки, молочная сыворотка, концентрат сывороточного и молочного белка. Со всех белорусских предприятий, уточнил представитель Россельхознадзора.



Причина, по его словам, - нарушения требований к безопасности продукции: по этим видам их фиксировалось больше всего. Запрет продлится до тех пор, пока белорусская сторона не примет меры для усиления контроля, которые сейчас, судя по всему, недостаточны, заметил собеседник "Ведомостей".



Продукции в потребительской упаковке, т. е. пакетированного молока, сыров, масла, сметаны и проч., ограничения не коснутся, следует из сообщения службы.В последние годы у Россельхознадзора накопились претензии к молочной продукции из Белоруссии.





НОВАЯ ЖИЗНЬ В ГОСТИНИЦЕ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ"



Почему не стоит злиться на доплату за ручную кладь при авиаперелетах.



Лет 30 назад пассажирские авиаперевозки были сильно монополизированной отраслью с запредельными для большинства ценами на билеты. Однако постепенно ситуация изменилась из-за государственного дерегулирования отрасли, появления лоукостеров и возможности бронирования билетов онлайн. Средняя цена за авиабилет на некоторых направлениях упала примерно вдвое.



От простых моделей плоских цен на билеты, отличающихся лишь по классу обслуживания, авиакомпании перешли к сложным динамическим моделям ценообразования. Теперь они учитывают сезонные колебания спроса, существование различных типов клиентов и т. п. Прежде бесплатные услуги ныне обходятся пассажирам в копеечку - дополнительная сумка в багаже, питание на борту, место у окна или в проходе, наличие ручной клади.



С точки зрения экономической теории авиакомпании пытаются наиболее полно определить кривую спроса на авиаперевозки и забрать себе так называемый излишек потребителя.





ПОЧЕМУ СТЕПЕНЬ МВА МЕШАЕТ ПОНИМАТЬ ЛЮДЕЙ



Исследования показывают, что руководители со степенью МВА менее эффективны, нежели их коллеги без степени, потому что хуже разбираются в себе и подчиненных.



Винсент Сицилиано был приглашен на пост генерального директора находящегося в кризисе калифорнийского New Resource Bank, чтобы исправить положение дел и вернуть банк к исполнению первоначальной миссии - "предоставлять обслуживание коммерческим и некоммерческим компаниям, которые работают над устойчивым развитием нашего мира". За несколько лет Сицилиано помог банку вернуться на правильный путь. Однако не все шло так уж хорошо.



После успешных реформ была проведена проверка ключевых показателей организации, которая выявила низкий уровень вовлеченности сотрудников и их недовольство высшим руководством. Сицилиано был удивлен, но посчитал, что такой разлад возник вследствие множества изменений, через которые прошла компания.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.02.2018