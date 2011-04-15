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26/02/2018
09:34

Повтор! Иностранные инвесторы в январе купили облигации РФ на 79.3 млрд руб.

Иностранные инвесторы в январе 2017 года были активными покупателями на российском фондовом рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

В частности, их нетто-покупки государственных облигаций в январе составили 79.3 млрд руб. (по биржевым данным), что является максимумом с августа 2017 года. Причём из этого объёма 40.3% пришлось на сделки на вторичном рынке, поскольку на аукционах Минфина России большую часть выпусков выкупали внутренние инвесторы. Среди них наиболее активными покупателями были системно значимые банки, которые могли увеличить спрос на ОФЗ из-за сезонно низкой активности размещения на рынке корпоративных облигаций.

Активность иностранных инвесторов на рынке акций была ещё более высокой. По биржевым данным, российские дочки иностранных банков и нерезиденты вложили в российские акции около 28.9 млрд руб. и были фактически единственными нетто-покупателями на рынке. Основной объём сделок пришёлся на "голубые фишки", преимущественно нефтегазового сектора, привлекательность которых выросла благодаря росту мировых цен на нефть. Это, в свою очередь, позволило российскому рынку акций продемонстрировать рост больший, чем у других стран с формирующимся рынком. С начала 2018 года индекс MSCI Russia вырос на 9.5%, в то время как MSCI EM прибавил 5.9%.


"AK&M" от 26.02.2018
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